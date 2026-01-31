El tiempo en Navarra para hoy, 31 de enero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielo nuboso o cubierto. Precipitaciones débiles o moderadas en la mitad septentrional que no se descargan de forma más aislada y dispersa en el sur, más abundantes en el tercio septentrional durante las horas centrales y que tienden a remitir al final; no se descartan en forma de nieve por encima de 700-800 metros por la mañana, con una cota de nieve que sube rápidamente hasta 1200-1400 metros al principio de la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, más acusado en la mitad norte. Viento flojo a moderado de componente oeste que no se descarta que vaya acompañado de rachas muy fuertes en zonas altas del oeste durante las horas centrales.

