El tiempo en Navarra para hoy, 1 de abril de 2026

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo nuboso o cubierto, pasando a intervalos nubosos en la Ribera durante la segunda mitad del día. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas. Lluvias débiles a moderadas, sin descartar chubascos, que serán poco probables en la Ribera del Ebro y más intensas y persistentes en el extremo noroeste y en Pirineos.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. En el Pirineo, viento del norte con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día; en el resto, viento del noroeste, con rachas fuertes.