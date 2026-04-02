El tiempo en Navarra para hoy, 2 de abril de 2026

PAMPLONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra cielo nuboso o cubierto, abriéndose algunos claros en la Ribera en las horas centrales. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del norte y oeste. Lluvias débiles a moderadas en el noroeste y en Pirineos durante toda la jornada, más débiles al final. Cota de nieve sobre 1.300-1.500 metros.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de noroeste, con rachas fuertes.