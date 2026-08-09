El tiempo en Navarra para hoy, 9 de agosto de 2026

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra intervalos de nubes altas y de evolución diurna. Lluvias y chubascos tormentosos por la tarde que serán menos probables en el sur y tenderán a remitir al final del día, con probabilidad de granizo y sin descartarlos localmente fuertes.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el noroeste y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso ligero a moderado salvo en la Vertiente Cantábrica y en Tudela donde no se esperan cambios. La mínima se alcanzará al final del día en la zona central.

Viento flojo variable que tiende al sureste por la mañana y al norte por la tarde cuando podría ir acompañado de probables rachas fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.