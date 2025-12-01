El tiempo en Navarra para hoy, 1 de diciembre de 2025

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos nubosos y cubiertos con predominio de nubes altas y con intervalos de nubes bajas acompañadas de nieblas dispersas en las sierras de Aralar y Urbasa y en otras zonas elevadas del centro de la Comunidad al principio del día.

Temperaturas mínimas en descenso. Temperaturas máximas en aumento en el tercio norte, en descenso en la Ribera del Ebro y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en el Pirineo y en zonas altas de la Navarra media. Vientos de sur y sureste, flojos al principio aumentando a moderados, sin descartar algún intervalo fuerte o alguna racha muy fuerte en zonas altas del tercio norte y en la Vertiente Cantábrica durante la tarde.