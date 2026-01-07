El tiempo en Navarra para hoy, 7 de enero de 2026

PAMPLONA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos y cubiertos. Probabilidad de nieblas dispersas en zonas de montaña de la mitad norte. Precipitaciones débiles y moderadas, que pueden ser localmente persistentes en la mitad norte y serán más probables, frecuentes e intensas por la tarde y sólo débiles y dispersas en la Ribera del Ebro.

Cota de nieve en ascenso de 500 - 600 a 1100 metros. Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas. Heladas débiles generalizadas, moderadas en zonas de montaña. Vientos flojos y moderados del noroeste.