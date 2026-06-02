El tiempo en Navarra para hoy, 2 de junio de 2026

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Navarra cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte, aumentando a nuboso o cubierto durante la mañana y tendiendo a intervalos nubosos al final de la tarde. Brumas y probables nieblas de madrugada y al final del día en Pirineos.

Lluvias débiles dispersas en el noroeste y en Pirineos. Temperaturas mínimas con pocos cambios, con algún ascenso ligero en el centro; máximas en descenso notable generalizado. Viento flojo a moderado de noroeste.