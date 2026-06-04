El tiempo en Navarra para hoy, 4 de junio de 2026

PAMPLONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra intervalos nubosos, tendiendo a nuboso en el transcurso de la segunda mitad del día. Brumas y bancos de niebla aislados en el tercio norte, donde también serán probables las lluvias o chubascos débiles.

Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas en descenso notable. Viento flojo de norte y noroeste, arreciando durante la segunda mitad del día, cuando podrán registrarse intervalos de intensidad fuerte en la Ribera.