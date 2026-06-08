El tiempo en Navarra para hoy, 8 de junio de 2026

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos despejados en la mitad sur y nubosos en la mitad norte, con predominio de nubes bajas, abriéndose claros por la tarde. Brumas y bancos de niebla en el tercio norte, donde además hay probabilidad de lluvias débiles y dispersas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso notable, excepto en el extremo suroriental, donde será menos acusado. Viento flojo variable, generalizándose de componente norte a partir de mediodía, con intervalos fuertes de cierzo en la Ribera del Ebro.