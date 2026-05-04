El tiempo en Navarra para hoy, 4 de mayo de 2026

PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad de evolución, abriéndose claros en la mitad sur por la tarde. Probables nieblas matinales en zonas de montaña. Lluvias y chubascos acompañados por tormentas, probablemente con granizo asociado y localmente fuertes, tendiendo a remitir por la tarde.

Temperaturas en descenso, más acusado el de las máximas, que podría ser notable en el extremo noroeste. Viento flojo del norte, ocasionalmente con rachas muy fuertes en zonas de tormentas.