El tiempo en Navarra para hoy, 9 de mayo de 2026

PAMPLONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra intervalos nubosos con grandes claros de madrugada y al final del día, salvo en la Ribera y sierras occidentales al principio con abundante nubosidad baja y brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Sierra de Urbasa. Probables lluvias débiles dispersas y algún chubasco, que no se descartan en la vertiente cantábrica.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso que será algo más acusado en la Ribera y en puntos del extremo oeste; máximas sin cambios. Viento flojo a moderado de sureste y sur.