El tiempo en Navarra para hoy, 4 de noviembre de 2026

Europa Press Navarra
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 5:31
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PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos con abundantes claros por la tarde y posibilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la mitad norte. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el Pirineo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Vientos flojos variables.

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