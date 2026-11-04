El tiempo en Navarra para hoy, 4 de noviembre de 2026

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra intervalos nubosos con abundantes claros por la tarde y posibilidad de brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la mitad norte. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el Pirineo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las mínimas y los aumentos en las máximas. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Vientos flojos variables.