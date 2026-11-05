El tiempo en Navarra para hoy, 5 de noviembre de 2026

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en Navarra predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes bajas al principio del día que podrían ir acompañadas de alguna bruma dispersa en las zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ascenso en la Ribera y en el Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso ligero a moderado salvo en el Pirineo donde no se esperan cambios. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de las zonas de montaña. Viento flojo variable que tiende a flojo del sureste en la segunda parte del día.