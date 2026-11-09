El tiempo en Navarra para hoy, 9 de noviembre de 2026

PAMPLONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielos con intervalos nubosos o cubiertos. Posibilidad de brumas y nieblas en el entorno del Ebro y oeste de la comunidad. Precipitaciones, débiles en general, más probables y frecuentes en las horas centrales del día.

Temperaturas mínimas en aumento, localmente notable; máximas con pocos cambios o ligeros ascensos. Vientos flojos y moderados del sur y sureste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes que podrían superar los 70 km/h en la Vertiente Cantábrica y el entorno de las Sierras de Aralar y Urbasa, y los 80 km/h en Pirineos.