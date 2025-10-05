El tiempo en Navarra para hoy, 5 de octubre de 2025

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo en Navarra cielo nuboso, con predominio de nubes bajas, que tenderá a intervalos nubosos en la mitad sur al final del día. No se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal disperso en zonas altas del Pirineo. Lluvias débiles y chubascos dispersos en el tercio norte que remitirán al final del día.

Temperaturas en descenso generalizado, que será ligero de las mínimas y notable de las máximas. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento de componente norte, moderado del Cierzo noroeste en la Ribera durante las horas centrales, y flojo en el resto.