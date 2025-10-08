El tiempo en Navarra para hoy, 8 de octubre de 2025

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielo poco nuboso al principio que tenderá a nuboso o cubierto durante la tarde, con probables brumas y bancos de niebla en la vertiente cantábrica y Pirineos al final del día. No se descarta alguna llovizna en la vertiente cantábrica a últimas horas del día.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los ascensos, y máximas en descenso, excepto en la Ribera donde permanecerán sin cambios. Viento flojo de norte y noroeste, que tenderá a arreciar en la Ribera durante la tarde y noche.