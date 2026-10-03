El tiempo en Navarra para hoy, 3 de octubre de 2026

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado en Navarra cielos cubiertos. Lluvias moderadas durante la tarde en Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro, y en el sur y centro a últimas horas.

Mínimas en ligero ascenso en la mitad occidental del Centro de Navarro y Ribera del Ebro de Navarra, y en ligero descenso en Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro. Máximas en ligero ascenso en toda la Comunidad siendo más acusado en el Pirineo navarro. Viento moderado del este y sureste.