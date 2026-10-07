El tiempo en Navarra para hoy, 7 de octubre de 2026

PAMPLONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos o cubiertos, con algún intervalo de nubes y claros en la Ribera durante la mañana. Lluvias moderadas o fuertes que pueden dejar importantes acumulados en el noroeste, por su persistencia y eficiencia, y chubascos localmente fuertes, en el Pirineo desde la madrugada y en el resto a partir de la tarde, menos probables en la mitad sur de la Comunidad.

Temperaturas en descenso generalizado, ligero de las mínimas y moderado de las máximas. Viento flojo variable al principio que tenderá a componente oeste a partir de la mañana y arreciará a moderado del noroeste a partir de la tarde.