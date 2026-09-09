El tiempo en Navarra para hoy, 9 de septiembre de 2026

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles en Navarra cielos nubosos o cubiertos que tenderán a poco nubosos o despejados a partir de la tarde. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales dispersos en zonas altas del noroeste. Lluvia débil y algún chubasco disperso en el norte, más probable en la Vertiente Cantábrica, que tiende a remitir por la mañana.

Temperaturas en descenso generalizado, que en las máximas será notable en amplias zonas. Viento flojo a moderado del norte y noroeste, que arrecia por la tarde en la Ribera cuando se establece el Cierzo.