El tiempo en Navarra pra hoy, 5 de junio de 2026

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes en Navarra cielo poco nuboso o con intervalos nubosos, con algo de nubosidad baja en el tercio norte durante la mañana, que podrá dar alguna bruma matinal, y con predominio de nubes altas durante la tarde. Lluvias débiles ocasionales y dispersas en la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo del norte y noroeste, que tenderá a flojo variable al final del día.