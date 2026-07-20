El tiempo en Pamplona para hoy, 20 de julio de 2026

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes en Navarra cielo poco nuboso de nubes altas o despejado.

Temperaturas en ascenso ligero a moderado salvo en el noroeste donde no se esperan cambios. Las temperaturas máximas ascenderán más en el tercio oriental y en la Ribera del Ebro y podrán alcanzar 38 grados en la Ribera del Ebro, 36 en el centro de Navarra siendo algo superiores en su parte sur y este, y 34 grados en el Pirineo. Viento flojo y moderado de norte y noroeste con cierzo en el Ebro.