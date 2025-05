'Tiempos vivos', lema de los 28º Premios Max de las Artes Escénicas que se celebran el 16 de junio en Pamplona

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

'Tiempos vivos' es el lema de la ceremonia de entrega de los 28º Premios Max de las Artes Escénicas, que se celebrará el 16 de junio en el Teatro Gayarre de Pamplona, y que "encuentra en la idea del transcurrir su eje central".

La gala, escrita y dirigida por la creadora Ana Maestrojuán (Pamplona, 1976), se celebrará a las 21 horas y será la primera vez que estos galardones visiten Navarra.

"La reflexión es: primero, vivir la vida, vivir el presente, para poder plantearnos el futuro que queremos tener", ha afirmado la creadora navarra sobre la historia que narrará desde las tablas del Gayarre.

En una conversación con la Fundación SGAE, ha señalado que "tuve la oportunidad de elegir el tema protagonista de la gala, así que pensé en algo que me pudiera remover porque creo que el motor de los y las artistas es contar cosas desde lo que nos conmueve".

"En el teatro hay muchos tipos de tiempo, no hay un tiempo único: hay presente, pasado y futuro, hay un tiempo distópico, un tiempo irreal... de ahí que el lema sea en plural", ha afirmado Maestrojuán, sobre una proclama que aspira a servir como "una gran reivindicación de las artes vivas".

Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, los 28º Premios Max de las Artes Escénicas Pamplona - Iruña cuentan con el apoyo del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), y el grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a partir de las 21 horas vía streaming por RTVE Play y por La 2 de RTVE en diferido (23.30 horas).

UN HOMENAJE AL TEATRO "DESDE SUS PROPIOS ELEMENTOS"

Con el punto de mira en el momento escénico, la ceremonia pretende "ensalzar y servir de homenaje a los distintos elementos que componen y dan su razón de ser a las Artes Escénicas". Cada bloque "estará ligado a cómo se transfigura el tiempo en la danza, en la música, en la palabra", según Maestrojuán.

"Queremos abordar las diferentes perspectivas de este concepto entre las diversas disciplinas y áreas que tiene nuestro trabajo: la vinculación entre tiempo y espacio, tiempo y movimiento, tiempo y voz", ha añadido la dramaturga, que ha apuntado que la ceremonia también servirá de reivindicación de las diferentes etapas vitales que atraviesan las Artes Escénicas. "El tener un elenco de edades muy distintas es otra forma de subrayar esa idea: que el tiempo es mutable y también cambia", ha subrayado.

La música tendrá un papel preponderante, pues también se trabajará con "diferentes tempos musicales". La dirección musical de la ceremonia correrá a cargo de Gorka Pastor, pianista, arreglista y compositor pamplonés.

PAMPLONA Y NAVARRA, MUY PRESENTES

Según han informado desde la Fundación SGAE en un comunicado, Pastor no será el único navarro que acompañará a Maestrojuán en el proceso de creación de la gala. El equipo artístico está integrado casi exclusivamente por profesionales de Navarra: el director de iluminación David Bernués o Edurne Ibáñez, quien ejercerá de directora de figurinismo.

Todos ellos son creadores con quienes Ana Maestrojuán ya ha trabajado en el pasado: "Necesito apoyos, necesito puntos de vista, convergentes y divergentes. Necesito amigos y compañeros que me ayuden y me cuestiones. Por ello he querido contar con profesionales en los que confío", ha manifestado. La excepción será la bilbaína Ikerne Giménez, que ejercerá como directora de escenografía.

DESDE EL ESCENARIO HASTA EL ELENCO: "UNA MIRADA AL FUTURO"

Del escenario del Gayarre, Maestrojuán ha afirmado que "es un espacio muy pequeñito, así que voy a jugar a favor de sus características, pero teniendo en cuenta sus limitaciones". Su objetivo es "aprovechar los recursos que ofrece, enseñando sus tripas y sacando partes de la acción fuera del propio escenario".

"Como estamos hablando del concepto de tiempo, jugaremos con el contraste entre el marco tan clásico que ofrece el Gayarre y una propuesta de estilismo más moderna o contemporánea", ha indcado la creadora de la ceremonia sobre una escenografía que también tendrá en cuenta que el espectáculo será retransmitido por televisión. "La escenografía debe tener una entidad propia que no se coma el espacio, pero que también funcione a cámara", ha manifestado.

Todo ello en una gala en la que también habrá espacio para la risa casi por "cuestión vital", según la artista pamplonesa, y en la que no faltará tampoco el guiño a las generaciones futuras, a través de la participación de la Escuela Navarra de Artes Escénicas (NAEE) como parte del elenco.

Así, con 'Tiempos vivos', Ana Maestrojuán plantea "una mirada cargada de emoción y sentido hacia lo que está por venir, pero sin perder nunca de vista el presente". La propuesta es una ceremonia que será, en sus palabras, "una reflexión sobre el futuro".

TRES PREMIOS ESPECIALES

Los galardones celebran 28 años manteniendo 20 categorías a concurso y tres premios especiales: Premio Max de honor, que distingue la trayectoria profesional del fallecido creador Juan Margallo y su viuda Petra Martínez (ex aequo); el Premio Max aficionado o de carácter social, que en esta ocasión recala en Ignacio Aranguren y Vicente Galbete por toda su trayectoria como docentes del Taller de Teatro Escolar del Instituto Navarro Villoslada de Pamplona (TTNV); y el Premio Max aplauso del público, que se concederá a aquel espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en "la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera".

ACERCA DE LOS PREMIOS MAX

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), "impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en el estado español".

En su última edición, celebrada en el Auditorio de Tenerife concurrieron 527 espectáculos, "alcanzando el segundo récord de inscripciones en la historia de los galardones".