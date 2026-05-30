La Tómbola de Cáritas 2026 estrena nuevo espacio con 420.000 premios directos

Varias personas compran boletos al poco de inaugurarse la Tómbola de Cáritas 2026. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Tómbola de Cáritas 2026 ha abierto este sábado al mediodía estrenando un nuevo espacio, en la plaza de la Constitución junto al Auditorio Baluarte, debido a que las obras de reurbanización el Paseo Sarasate impiden que se coloca en su lugar habitual. Estará abierta hasta el próximo 14 de julio a las 00.30 horas.

Para esta edición, la número 81, se han puesto a la venta 2.800.000 boletos, 200.000 más que el año anterior, que contienen 420.000 premios directos, 700.000 reúnas y 1.680.000 números para sorteo.

Cientos de personas se han congregado en la plaza de la Constitución para asistir a la inauguración oficial de la Tómbola, que ha corrido a cargo del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló, quien ha estado acompañado por la directora de Cáritas en Navarra, Maite Quintana.

Roselló ha deseado que la tómbola sea "un espacio de solidaridad y de compromiso social con los pobres", un espacio que "tiene rostro de amor" y "un corazón que define a Cáritas". Asimismo, ha destacado que "esta tómbola quiere ser también un espejo" en el se reflejen "los pobres".

En este sentido, ha recordado el informe de FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), presentado el pasado mes de diciembre, que "hablaba de 88.000 personas, un 13,2% de la población que sufre exclusión social". Un informe que dice que esta tómbola "es imprescindible". "Los pobres nos interpelan y claman nuestro compromiso", ha manifestado.

El arzobispo ha indicado que "instintivamente tendemos a esconder a los pobres, a ocultarlos, a invisibilizarlos" pero la Tómbola de Cáritas "nos recuerda que los pobres están", "nos ayuda a no mirar a otro lado" y "nos recuerda que yo también puedo ser un día pobre, necesitado la tómbola". Por ello, ha animado a los asistentes a ver el boleto que compren como "una mano tendida, una sonrisa concedida y un abrazo fraterno".

"Que esta tómbola sea una vez más un signo visible de solidaridad, de fraternidad, un signo visible de que otro mundo es posible", cuya recaudación "sirve para atender las necesidades de las personas vulnerables de nuestra sociedad navarra", ha subrayado.

420.000 PREMIOS DIRECTOS

La Tómbola permanecerá abierta hasta el 14 de julio a las 0.30 horas, coincidiendo con el final de las fiestas de San Fermín. Su horario general será de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados y los domingos su horario será de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Durante los Sanfermines modificará su horario y estará abierta por las mañanas de 10.30 a 14.30 horas y por las tardes de 18.00 a 00.30 horas.

Para esta edición se han puesto a la venta 2.800.00 boletos, 200.000 más que el año anterior, que contienen 420.000 premios directos, entre ellos dos coches, 700.000 reúnas y 1.680.000 números para sorteo. Los boletos mantienen el precio de 1 euro, al igual que en la edición pasada, y se puede pagar con tarjeta o en efectivo. Los boletos caducan el 14 de agosto de 2026.

Se realizarán, por otro lado, 28 sorteos con cuatro premios diferentes: un viaje para dos personas a Roma, Estambul o Amsterdam; una bicicleta eléctrica y entradas para los parques Port Aventura y Puy Du Fou. Los sorteos se celebrarán públicamente en la Tómbola los viernes 12 y 26 de junio, 3 de julio y martes 14 de julio a las 19.00 horas. Los números premiados se podrán consultar en la propia tómbola y en la página web www.caritaspamplona.org.