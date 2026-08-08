El toque manual de campanas acompañará al eclipse solar del 12 de agosto en el punto de observación de Lerín

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Navarra de Campaneros-Nafarroako Ezkilazainak ha creado un toque manual de campanas específico para el eclipse solar del 12 agosto, que acompañará en el punto de observación de Lerín a este fenómeno astronómico.

Según han explicado desde la asociación en un comunicado, el astrofísico y divulgador científico Javier Armentia, que dirigirá junto a otros compañeros la observación del eclipse total en Lerín, uno de los cincuenta puntos de observación que ha designado el Gobierno de Navarra, preguntó a la asociación "si existía algún toque de campanas específico para los eclipses, y si no lo había, a ver si lo podríamos crear".

"No tenemos noticia de que exista, así que hemos creado unos toques para el evento. Al Ayuntamiento de Lerín le pareció muy buena la idea, y los toques se realizarán el mismo momento del eclipse con un campanario portátil en el punto de observación de Lerín, que lo ha incluido entre las muchas actividades relacionadas con el eclipse que tendrán lugar ese día", han relatado.

Según han añadido, "nos pareció muy interesante que el lenguaje de las campanas siga vivo y pueda continuar su labor comunicativa", y es "satisfactorio" pensar que "el sonido evocador de las campanas pueda acompañar un momento tan especial y tan único".

Para la ocasión se han creado tres toques. El primero de ellos avisará del comienzo de la entrada de la luna en el sol, "más o menos una hora antes del comienzo del eclipse total", y servirá de aviso para usar las gafas. El segundo tendrá lugar un minuto antes de que empiece el eclipse total, para avisar de su comienzo, y el tercero comunicará el final del eclipse total.

Según han subrayado, cualquier campanero desde cualquier campanario puede realizarlo si así lo desea.