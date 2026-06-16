Toquero critica que Contigo-Zurekin defienda una moratoria integral para plantas de biogás pero en Tudela "se desmarque"

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que "resulta vergonzoso, incluso patético, que Contigo-Zurekin defienda una "moratoria integral para todas las plantas de biogás en Navarra", mientras Contigo Tudela "traga con lo que le echen desde el Gobierno foral y hasta se desmarca de su propia formación".

Así se ha pronunciado este martes, después de que la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra haya aprobado una resolución presentada por Contigo-Zurekin con la que se insta al Gobierno de Navarra a "impulsar las medidas legales reglamentarias o ejecutivas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás" en la Comunidad foral.

"En su estrategia por hacer destrucción, en vez de oposición en el Ayuntamiento, son capaces de jugar a la contra y tragarse sus principios, si es que los tienen, y dar la espalda a Tudela y a toda la Ribera", ha señalado Toquero.

Según ha añadido, "los tudelanos no van a olvidar este desprecio de quienes, al igual que el PSN de Tudela, prefieren ser la voz de su amo y dejar vendidos a sus propios vecinos".

"Y nosotros no vamos a rendirnos nunca y vamos a llegar hasta donde haga falta para frenar esta insostenible barbaridad medioambiental", ha subrayado, tras añadir que "decimos no a la hipocresía, no a la doble moral".