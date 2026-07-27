Toquero reclama los recursos necesarios para la sanidad pública en la Merindad de Tudela "las 24 horas del día"

Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, durante las fiestas de Santa Ana 2026. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha reclamando este lunes, "desde la lealtad institucional, pero también desde la firmeza, que la sanidad pública disponga de los recursos necesarios para responder adecuadamente a las necesidades reales de nuestros pueblos, las 24 horas del día, los siete días de la semana".

En un encuentro con alcaldes y alcaldesas con motivo del Día de la Merindad en el marco de las fiestas de Santa Ana 2026, Alejandro Toquero ha afirmado que "nuestros vecinos tienen derecho a sentirse atendidos, acompañados y protegidos, vivan en Tudela o en cualquiera de los municipios de esta merindad, y entre todos esos servicios hay uno que preocupa especialmente a muchos alcaldes y alcaldesas, y también a miles de familias, la atención sanitaria".

En ese sentido, el primer edil de Tudela ha afirmado que "quienes recorremos habitualmente nuestros pueblos conocemos bien esta realidad, sabemos de las dificultades para cubrir determinadas plazas médicas, sabemos de la incertidumbre que generan las bajas sin sustituir, sabemos de las consultas saturadas, de la falta de médicos especialistas -especialmente durante el verano-, de las listas de espera y de la preocupación de muchas personas mayores cuando ven reducirse la asistencia presencial o aumentar los tiempos para acceder a una consulta".

Toquero ha afirmado que "acceder a una atención sanitaria cercana, suficiente y de calidad no debería ser nunca un privilegio, sino el cumplimiento efectivo de un derecho, y por eso tenemos el deber de seguir reclamando, desde la lealtad institucional, pero también desde la firmeza, que la sanidad pública disponga de los recursos necesarios para responder adecuadamente a las necesidades reales de nuestros pueblos, las 24 horas del día, los siete días de la semana". "Se trata de defender nuestra dignidad y nuestro futuro por encima de los colores políticos. Y eso solo se consigue desde esa unidad de acción que tan buenos resultados nos ha dado siempre que hemos actuado convencidos de que, si tocan a uno, nos tocan a todos", ha destacado.

Durante su intervención, el primer edil de Tudela ha señalado que, "cuando se habla de la Ribera, se habla de una tierra emprendedora, trabajadora y dinámica, se habla de nuestros espacios naturales, de nuestra huerta, de nuestras empresas, de nuestra agroindustria, de nuestras fuentes de energía, de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural, de nuestra gastronomía y de esa manera tan nuestra de entender la convivencia, propia de una gente abierta y acogedora". "Y todo eso es cierto. Pero detrás de cada dato económico, de cada proyecto empresarial o de cada indicador de crecimiento hay personas, no solo números. Personas que viven, trabajan, estudian, emprenden, cuidan de sus familias y construyen el mañana", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que "cuando hablamos del futuro de la merindad no hablamos únicamente de infraestructuras, inversiones o estadísticas, hablamos, sobre todo, de calidad de vida y de garantizar una vida digna en condiciones de igualdad con otras zonas de Navarra, de España y de Europa". "Hablamos de que cualquier persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida en esta tierra, con independencia del municipio en el que haya decidido vivir. Hablamos de igualdad de oportunidades, lo que exige mejores comunicaciones, una mejor conectividad digital y una apuesta decidida por la formación y la innovación, imprescindibles para impulsar el talento y crear empleo estable, de modo que nuestros jóvenes no tengan que marcharse. Exige también facilitar el acceso a la vivienda y generar condiciones atractivas para que nuevas familias elijan nuestros pueblos y ciudades para vivir", ha defendido.

Toquero ha destacado que "el Día de la Merindad debe ser una fiesta para celebrar la colaboración, para rendir homenaje a la cooperación, a la implicación y al compromiso de los alcaldes con sus vecinos y de los vecinos con la tierra en la que viven". "Hoy es un día para sentir orgullo. Orgullo de nuestros pueblos. Orgullo de nuestra gente. Orgullo de una tierra que nunca ha esperado que nadie le regalara nada y que ha sabido avanzar gracias al esfuerzo colectivo y al legado de generaciones enteras", ha señalado.

El alcalde ha afirmado que "hoy es un día para reafirmar que no tenemos miedo al futuro y que nunca hemos rehuido un reto". "Al contrario, nos crecemos ante las dificultades, que, por cierto, no han sido pocas en las últimas décadas. Hoy es también un día para renovar nuestra voluntad de seguir construyendo una merindad más fuerte, más cohesionada, más libre y con mayores oportunidades para todos", ha indicado.

Alejandro Toquero ha querido además enviar un "abrazo afectuoso y solidario a los alcaldes y vecinos de los municipios de Cinco Villas, esa comarca zaragozana tan próxima y tan querida, donde el fuego ha arrasado en pocos días más de 15.000 hectáreas de territorio".