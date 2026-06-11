Toquero, "satisfecho" con la decisión del TSJN sobre la planta de fangos: "Con razones, David puede vencer a Goliat"

Archivo - El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se ha mostrado este jueves "satisfecho" con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de mantener abierto el procedimiento contencioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento contra la autorización ambiental concedida para el proyecto de estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y planta centralizada de fangos previsto en el municipio.

Alejandro Toquero ha asegurado que "el Gobierno de Navarra quería dar carpetazo a nuestro litigio contra la planta de fangos y biogás de NILSA, pero la justicia demuestra una vez más que, con razones y argumentos, David puede vencer a Goliat".

"El contencioso no se archiva y sigue adelante. Lo que María Chivite tendría que archivar y olvidar cuanto antes es una iniciativa sin futuro, plagada de chapuzas e improvisaciones, que desacreditan a sus promotores más si cabe que al propio proyecto, insostenible ya de por sí, por más que quieran hacernos creer lo contrario", ha manifestado el alcalde.

Asimismo, Toquero ha destacado que "era de vital importancia ganar esta batalla para seguir adelante en una ofensiva judicial con la que, tal y como hemos dicho siempre, llegaremos hasta donde haga falta".