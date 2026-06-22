Un total de 16 personas sin hogar han accedido a los recursos del Ayuntamiento de Pamplona ante la ola de calor

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha afirmado que este fin de semana 16 personas sin hogar han accedido a los recursos activados por el Consistorio durante la ola de calor.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, Mauleón ha explicado que "es un protocolo en el que se está priorizando especialmente a personas empadronadas en la ciudad, que llevan al menos un año en la ciudad".

"Lo que hacemos es ampliar las plazas de las 50 ordinarias a las 58, como si estuviéramos en ola de frío. Por tanto, en ese sentido, es el reverso de la ola de frío, con ola de calor también se amplían de 50 a 58 plazas, y también se facilita que acudan las personas, sobre todo en las horas más intensas de calor, a hidratarse, a poder estar en un espacio, digamos, sin sufrir las olas de calor", ha apuntado.

Según ha remarcado, en el marco del trabajo ordinario que hacen los educadores de calle, "tenemos monitorizadas a las personas con más dificultades de salud, por edad, por patologías que puedan sufrir, y se les prioriza y se les avisa personalmente a esas personas para que puedan acudir, que sepan que tienen ese espacio de protección durante las horas más intensas de calor".

"La idea es que se pueda prorrogar, porque hoy estamos ya en alerta roja, hemos pasado ya de naranja a roja en la alerta por temperaturas, y aunque parecía que solo iba a durar hasta hoy, parece que se alarga algún día más", ha subrayado.

Ha explicado Mauleón que "como ocurre con la ola de frío, diariamente el Gobierno de Navarra establece una serie de alertas que nos comunica a los ayuntamientos y en función de eso pues se activa automáticamente esa alerta roja". Asimismo, Cruz Roja "colabora con todo el proceso de ola de calor en situaciones de calle y de vulnerabilidad".