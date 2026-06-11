Un total de 17 establecimientos se suman a la iniciativa 'Cómete un pincho en favor de EM Navarra' del 12 al 14 de junio

Presentación de la iniciativa solidaria 'Cómete un pincho en favor de EM Navarra' - ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE NAVARRA

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 bares y restaurantes de Pamplona y Navarra participarán del 12 al 14 de junio en la iniciativa solidaria 'Cómete un pincho en favor de EM Navarra'.

Durante esos días, cada establecimiento participante ofrecerá su pincho solidario, donando 50 céntimos por cada unidad vendida a EM Navarra (Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra).

Cada establecimiento entregará a los clientes un ticket especial por cada pincho solidario consumido en el que se indica la donación aportada junto con el ticket de caja.

Si algún cliente quisiera hacer alguna aportación solidaria superior, lo podrá hacer adquiriendo más tickets especiales o a través de Bizum (mediante la opción 'enviar donación' e incluyendo el número de EM Navarra, 3334, habilitado para donaciones).

Se han editado carteles en euskera y castellano que identificarán los establecimientos participantes y pirámides publicitarias que se colocarán en mesas o lugares visibles, con un código QR navilens donde consultar los establecimientos participantes.

Se ha creado un apartado especial en la web travel Navarra donde se muestran los datos de los bares y restaurantes participantes (dirección, geolocalización, horarios de degustación, descanso semanal, nombre del pincho y fotografía).

Por otra parte, desde las redes sociales se dinamizará a través de los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag #PinchoSolidarioEscalerica #PintxoaElkartasunaEskailera. Toda la información estará disponible en la web oficial, https://travelnavarra.com/eventos-gastro/pincho-solidario/.

El evento está organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y la Federación de Peñas de Pamplona, desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y subvencionado por el Gobierno de Navarra.