Un total de 22 comercios de Pamplona se unen a una iniciativa para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Un total de 22 comercios de Pamplona se unen a la iniciativa 'Escaparates 11 de febrero' para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y Elhuyar han puesto en marcha la iniciativa 'Escaparates 11 de febrero' en 22 establecimientos del municipio. Desde este lunes y hasta el 11 de febrero, los escaparates darán a conocer la labor de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 11 de febrero.

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió esta fecha en 2016 con el fin de "lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas y fomentar las vocaciones científicas entre ellas".

Cada establecimiento ofrecerá su escaparate a la labor de una científica. Colocarán en la tienda ilustraciones y carteles con información relacionada con su trabajo y decorarán el escaparate de la tienda con motivos inspirados en su investigación.

De este modo, los comerciantes "se convertirán en divulgadores de la vida y del trabajo de estas científicas y ayudarán a visibilizar la aportación de las mujeres a la ciencia".

Además, la ciudadanía podrá participar en una gincana pública sobre estas 12 científicas respondiendo online a las preguntas sobre las científicas que encontrarán en las tiendas adheridas a la iniciativa.

La Casa de la juventud también va a dedicar un espacio especial a 10 de las 12 mujeres investigadoras seleccionadas por Elhuyar para la campaña de este año.

'Escaparates 11 de febrero' fue creada hace seis años por Elhuyar dentro del proyecto Bizilabe como parte de las actividades científico-tecnológicas de ocio diseñadas para los jóvenes.

Y como el año pasado, además de Pamplona, este año se han sumado otros 15 participantes: Alsasua, Aretxabaleta, Arrasate, Barakaldo, Baztan, Bilbao, Burlada, Durango, Elgoibar, Erandio, Galdakao, Legazpi, Llodio, Mutilva, Pamplona y Urduliz, con un total de 400 establecimientos.

A través de la educación STEAM, Elhuyar impulsa a lo largo de todo el año la participación de las chicas en temas científicos y tecnológicos, "poniendo en valor y visibilizando a través de diferentes proyectos el trabajo de las científicas, para así crear referentes y acercar sus investigaciones a chicos y chicas".

De este modo, "se les ofrece la oportunidad de conocer la vida, la trayectoria y el modelo de dichas mujeres, con el fin de superar falsas ideas y estereotipos".

Las ilustraciones y las historias relativas a las mujeres homenajeadas se encuentran disponibles en la web de Bizilabe '11 de febrero'.