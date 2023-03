Un total de 27 empresas se unen en Navarra en una comunidad sobre el propósito corporativo y la competitividad

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) y el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra han presentado este viernes la Comunidad de empresas 'Personas, propósito y competitividad', que promueven conjuntamente desde principios de 2022 y a la que se han adherido un total de 27 empresas.

La jornada ha contado con la asistencia de cerca 120 empresarios y profesionales y ha sido inaugurada por la presidenta de Navarra, María Chivite; el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza; la directora Territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno; y la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu.

Actualmente, la comunidad está formada por Aguacanal, Fundación Matia, Grupo Indaux, Mercadona, Anet, Atecna, Siemens Gamesa, Ingeteam, Norgestion, Bearzun, GM Global Solutions, Isringhausen, Perfinasa, Biko2, Grupo la Información, ISS Facility Services, Sedena, Congelados de Navarra, Tanatorios Irache, Kalman, Tigloo, Connor Sport, Grupo Idea, Koxka, Focke Meler, Smurfit Kappa y Uvesco.

En su intervención, María Chivite ha destacado que esta iniciativa, "pionera" en España, es "un ejemplo de hacia dónde tenemos que caminar como sociedad, tanto lo público como lo privado" ya que, según lo contemplado en la Agenda 2023, "el modelo productivo debe ser respetuoso con las personas y con el planeta". "Las empresas navarras, también la industria, con su especial complejidad en muchos casos, estáis comprometidas con este modelo de crecimiento sostenible", ha indicado.

La presidenta ha subrayado que "hace tiempo que el concepto de competitividad ha dejado de ser un término enfocado únicamente desde lo cuantitativo" y que "cada vez más está asociado a conceptos intangibles como la reputación, confianza, talento, gobernanza, coherencia y retorno social". Así, ha considerado que "el propósito debe ser compartido". "En una empresa, que dirección y trabajadores compartan objetivos, formas de hacer, dispongan de métodos de trabajo participativos y donde la comunicación fluya, es fundamental para favorecer la consecución de esos objetivos", ha afirmado Chivite.

Por su parte, el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, ha incidido en que "nos encontramos en plena transformación, lo que nos exige enfocar el trabajo de otra manera". Un nuevo escenario que, a su juicio, "nos demanda una mayor capacidad de innovación, mayor acercamiento al cliente con más empatía que nunca, empleando la tecnología como gran aliada y siendo responsables con nuestro entorno y con el planeta".

María Iraburu, por otro lado, ha mostrado la "satisfacción de poder trabajar con CEN para ayudar a las empresas a desarrollar modelos organizativos centrados en las personas y que tengan un propósito que les ayude a mejorar su competitividad ya ser más sostenibles". "Me gusta pensar que con iniciativas como ésta estamos respondiendo a un reto colectivo que es la humanización de la sociedad", ha dicho.

A su vez, ha puesto en valor la investigación que se está desarrollando "para buscar respuestas a preguntas complejas y relevantes en el ámbito empresarial". Tras reconocer que "los tiempos de crisis son tiempos de creatividad", ha añadido que "también son tiempos de hacernos las grandes preguntas, que tienen más que ver con esa mirada a largo plazo" o "el compromiso con la sostenibilidad". "Son temas que responden a las inquietudes de nuestro tiempo", ha apuntado.

Por su parte, Isabel Moreno ha felicitado a todas las empresas que han decidido sumarse a la comunidad de 'empresas con propósito', una iniciativa, ha asegurado, "impulsada de manera muy acertada por dos de las instituciones más representativas de Navarra en sus respectivos ámbitos, la CEN y la Universidad de Navarra".

"Desde hace unos años estamos inmersos en una situación de incertidumbre económica que está generando desequilibrios sociales que comprometen las perspectivas de futuro de las nuevas generaciones. Cambiar esta dinámica es responsabilidad de todos y debemos hacerlo tanto desde el plano individual como desde una perspectiva colectiva", ha manifestado, tras remarcar que "necesitamos empresas" que impacten positivamente en el planeta y asuman los compromisos orientados "al progreso de sus empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general". "Porque no hay proyectos empresariales sostenibles sin valores bien arraigados", ha señalado.

"APORTAR MÁS VALOR A LAS ORGANIZACIONES"

La sesión magistral se ha desarrollado a cargo de Eileen McNeely, directora del Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise (Shine) de Harvard University. En su ponencia, ha compartido los principales resultados de las investigaciones que están realizando sobre el 'flourishing at work', "su importancia, el impacto que tiene en los resultados organizativos", así como las "principales palancas para promover una cultura organizativa donde se potencie el 'human flourishing' de los empleados". Según ha apuntado, "el bienestar humano es clave para un futuro sostenible".

También está prevista la intervención de Alvaro Lleó, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra y director del Purpose Strenght Project, que expondrá las investigaciones que desde 2017 están realizando en torno al propósito corporativo y su implantación en las organizaciones.

Igualmente, Nuria Chinchilla, profesora de IESE Business School y experta en liderazgo y dirección de personas, impartirá una charla sobre "la importancia de tener un propósito personal" y las claves para integrar las distintas dimensiones de la vida.

UNA COMUNIDAD PIONERA EN ESPAÑA

La jornada continuará con una mesa redonda moderada por Iñaki Vélaz, director del Instituto Empresa y Humanismo, en la que participarán José Luis Aldaba, director de la Zona Norte de ISS Facility Services; Arantza Maquirriain, directora de RRHH y Calidad en Conor Sports; y Lorena Sánchez, directora General del Grupo Tanatorios Irache.

Los directivos compartirán su experiencia sobre "la importancia de desarrollar modelos organizativos centrados en las personas" y sobre cómo han trabajado la definición, comunicación y activación de su propósito organizativo.

Finalmente, Luis Colina, presidente del Grupo La Información, cerrará la jornada destacando "la relevancia de esta Comunidad de empresas, pionera en España, en la que se combina la experiencia práctica de CEN con la investigación de la Universidad de Navarra para ayudar a las empresas a aumentar su competitividad y sostenibilidad a través del propósito corporativo".