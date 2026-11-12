Archivo - Vinos de Mallorca, Menorca y Formentera representarán a Baleares en Madrid Top Wine by Peñín - PEÑÍN - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 29 vinos navarros estarán presentes en Madrid Top Wine by Peñín 2026, feria que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en Ifema y en la que se presentarán más de 1.400 vinos.

Madrid Top Wine by Peñín 2026 -anteriormente conocido como Salón de los Mejores Vinos- mantiene su filosofía de reunir a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a los profesionales con capacidad de compra y prescripción en un encuentro de referencia para el sector vitivinícola.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el Salón se ha consolidado como una de las principales citas profesionales del vino en España y en 2026 inicia una nueva etapa bajo el nombre de Madrid Top Wine by Peñín, con el respaldo de la Comunidad de Madrid y una propuesta renovada que amplía sus contenidos, incorpora nuevos espacios y refuerza su dimensión internacional.

Los días 16 y 17 de noviembre, los profesionales podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales. Una selección que reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración, integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027.

Navarra participará con cuatro bodegas y 29 vinos. La selección incluye referencias de seis categorías de procedencia, entre las que destacan Pago de Arínzano y Pago de Otazu. La máxima puntuación corresponde a Chivite Colección 125 Vendimia Tardía 2023, de Bodegas Chivite, con 97 puntos. Entre las referencias presentadas también se encuentra 1 ha. Una historia berués 2025, de Bodega Otazu, nominado a Vino Revelación.

Como en anteriores ediciones, los vinos más destacados contarán con una presencia destacada en la Zona de Podio, que reunirá una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Entre las principales novedades de esta edición destaca el espacio institucional con 32 bodegas de la DO Vinos de Madrid y el espacio dedicado a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos de pequeña escala.

La proyección internacional tendrá continuidad en esta edición, con la participación de bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal. Estas presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras, ofreciendo a los profesionales la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y conocer otras realidades y estilos del panorama vitivinícola internacional.

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M. Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo. La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España. Por su parte, Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

Madrid Top Wine by Peñín se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola.

La agenda del lunes 16 de noviembre incluirá siete actividades protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company.

El martes 17, el protagonismo será para los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la DO Vinos de Madrid. La jornada incluirá una mesa redonda titulada 'Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles', moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.