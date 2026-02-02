Un total de 39 colegios de Infantil y Primaria visita este curso a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en la estación

PAMPLONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 colegios de Infantil y Primaria pasarán este curso 2025-2026 por el espacio en el que la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona descansa durante todo el año, ubicado en la estación de autobuses.

El Ayuntamiento de Pamplona organiza desde 2009 visitas escolares a este recinto, con el objetivo de que el alumnado más pequeño conozca de primera mano las figuras que componen la Comparsa. La actividad tiene una gran acogida entre los centros escolares y entre los propios estudiantes, que disfrutan tocando y viendo a escasos centímetros a los gigantes, los kilikis, los cabezudos y los zaldikos de Pamplona, ha informado el Consistorio.

Para sumarse al programa, los centros escolares deben solicitar las visitas a través de la web municipal pamplonaescultura.es y a través del área de Educación del Ayuntamiento de Pamplona. Las inscripciones se abren cada curso escolar, desde septiembre hasta enero. Además de centros escolares, también pueden solicitar visitas centros de educación especial y otro tipo de instituciones. Un mismo centro puede solicitar varias visitas en un mismo curso, para poder acudir con diferentes niveles y líneas. El número de visitantes en cada cita suele oscilar entre los 15 y los 30, atendiendo al alumnado de cada clase.

A través de esta actividad, se muestran a los niños las 25 figuras que integran la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. Además de los ocho gigantes, la Comparsa la integran cinco cabezudos, seis kilikis y seis zaldikos, propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Los pequeños pueden ver sus estructuras, sus armazones de madera y conocer su historia, que tiene ya más de 160 años.

Las visitas son impartidas por los miembros de la Asociación Cultural Gigantes de Pamplona, que son las personas encargadas de bailar y portar las figuras. En la actualidad, son cerca de 60 las personas que integran la asociación y que en cada festejo se encargan de bailar las figuras, con el acompañamiento musical de siete grupos de gaiteros (cada uno formado por 3 intérpretes) y uno de txistularis (formado por 6 intérpretes), que se sitúan detrás de cada uno de los gigantes.