Un total de 4.146 estudiantes realizan entre este martes y jueves las pruebas de acceso a la Universidad en la UPNA

El responsable de la Prueba de Acceso a la Universidad, Ekaitz Santazilia - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.146 estudiantes se examinan desde este martes, 2 de junio, hasta el jueves 4 en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) de las pruebas de acceso a la universidad, en el campus de Arrosadia (edificio del Aulario) y en el campus de Tudela.

Según ha explicado en una rueda de prensa el responsable de la Prueba de Acceso a la Universidad, Ekaitz Santazilia, esta cifra supone un "ligero incremento" respecto a la del año pasado, cuando se matricularon 3.945 alumnos, y a la del año previo, cuando fueron 4.036. "Las cifras se mantienen bastante estables, en torno a los 4.000 estudiantes", ha indicado, tras añadir que las pruebas han comenzado "sin ninguna incidencia reseñable".

Del total de alumnado matriculado, 2.391 son mujeres, mientras que los 1.755 restantes son varones. Por modelos lingüísticos, 3.097 alumnos realizan la prueba en castellano y los 1.049 restantes, un 25,3%, en euskera. Santazilia ha destacado que "aproximadamente, una cuarta parte de los estudiantes realizan la prueba en euskera".

La mayoría de alumnado, 3.406 personas, realizarán la fase obligatoria y la voluntaria; 560 realizará solo la fase voluntaria; y 180 estudiantes, solo la obligatoria. Ha explicado Santazilia que el alumnado que precisa una adaptación de las pruebas "ha crecido, tanto en número de estudiantes como en casuística, que cada vez es mas variada". El año pasado esta circunstancia supuso el 7,9% del total, mientras que este año la cifra ha ascendido al 9,3%.

Esto, ha dicho, supone "un reto enorme a nivel organizativo". Hay alumnos que necesitan más tiempo para realizar las pruebas, una ubicación concreta dentro del aula, supervisión individualizada, o la aplicación de criterios de evaluación específicos (por ejemplo, que no tengan en cuenta la ortografía o la caligrafía). También hay casos en los que se precisa de medios específicos como ordenadores o mesas adaptadas, la posibilidad de abandonar momentáneamente el aula bajo supervisión, o la realización de las pruebas en un aula aparte. Asimismo, "son cada vez más" los estudiantes que necesitan una adaptación del formato del examen, por ejemplo en el tipo de letra o el interlineado.

La convocatoria de este curso "no presenta novedades importantes" con respecto a la del año pasado, que era la primera celebrada tras la aprobación del Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las características básicas de la prueba de acceso y la normativa básica de los procedimientos de admisión.

No obstante, en cuanto a los exámenes, este curso se han aplicado criterios de lectura fácil (tipografía, estructura y maquetación) a la práctica totalidad de los ejercicios. Además, se ha modificado la portada de los cuadernillos de examen, de modo que ambas pegatinas identificativas deberán pegarse en dicha portada (y no delante y detrás, como hasta ahora).

Como viene siendo habitual, los estudiantes no podrán tener encendido ni a la vista ningún tipo de dispositivo electrónico de comunicación o de almacenamiento de datos (teléfonos móviles, ordenadores personales, tabletas, relojes inteligentes...).

En cuanto al uso de inhibidores para evitar fraudes, ha explicado que desde la UPNA "no lo hemos considerado un aspecto prioritario o central", ya que, entre otras cuestiones, la aplicación de este tipo de tecnología "es compleja, tiene muchas aristas, hay que tener en cuenta muchos elementos" y requiere de una inversión en materiales que "quedan obsoletos" con relativa "rapidez". Además, "afecta a un número bastante reducido de estudiando" ya que "no consideramos que sea masivo el número de estudiantes que pretenden realizar fraude" empleando herramientas de IA.

Por el contrario, "hemos trabajado en otros aspectos que sí son de interés", como es mejorar el sistema de evaluación -aclarar, organizar y aumentar la transparencia en los criterios- o aumentar el número de vigilantes en las aulas.

Los resultados de la convocatoria ordinaria podrán conocerse el 10 de junio y la tarjeta de calificaciones podrá descargarse a partir del 17 de ese mismo mes. Los exámenes de la convocatoria extraordinaria tendrán lugar los días 24, 25 y 26 de junio y, en este caso, los resultados estarán disponibles el 30 de junio y la descarga de tarjeta se podrá efectuar el 15 de julio.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Los estudiantes estarán distribuidos en 7 tribunales, de los cuales, 6 estarán ubicados en el campus de Arrosadia (cuatro de castellano y dos de euskera) y el séptimo, también en castellano, en Tudela.

Las pruebas constan de dos fases: la obligatoria (llamada PAU, Prueba de Acceso a la Universidad) y la fase voluntaria. En la primera, los estudiantes se examinan de las asignaturas comunes a todas las modalidades de Bachillerato. Son Lengua Castellana y Literatura, Historia de España o Historia de la Filosofía (se debe elegir una) y Lengua Extranjera, que puede ser inglés, francés o alemán y ser cursado por el alumno como primer o como segundo idioma extranjero.

En Navarra, los modelos lingüísticos A y D tendrán que realizar otro examen: el de Lengua Vasca y Literatura. Además, habrá otra prueba más: la de la asignatura troncal que hayan cursado en su modalidad de Bachillerato.

En la fase voluntaria, el alumnado puede realizar hasta un máximo de 3 exámenes de entre las siguientes asignaturas: la materia común de Historia de España o Historia de la Filosofía distinta a la examinada en la fase obligatoria; las materias específicas obligatorias de cualquier modalidad, distintas de la examinada en la fase obligatoria; las materias específicas de cualquier modalidad de segundo de Bachillerato.

Puede realizarse un cuarto examen: una lengua extranjera (francés, inglés o alemán) diferente a la elegida en la fase obligatoria. La duración de los resultados de la fase voluntaria es de tres cursos académicos.

A partir de este año, conforme al Real Decreto 534/2024 las materias de la PAU (fase obligatoria) pueden ponderar para alcanzar los 14 puntos, por lo que en algunos casos "se pueden alcanzar los 14 puntos para la admisión en algunos grados haciendo solo los exámenes de la fase obligatoria".

CALENDARIO DE EXÁMENES

Las pruebas comienzan este martes, 2 de junio, a las 9.30 horas, con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, y a las 12 tendrá lugar el de Inglés. Por la tarde, a las 16 horas, será el examen de Historia de España y a las 18.30, el de Historia de la Filosofía (el orden es inverso al de la convocatoria del curso anterior).

Los exámenes del miércoles, 3 de junio, darán comienzo a las 8.30 horas con las pruebas de Lengua Vasca y Literatura II (modelos A y D). A las 11 horas serán los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Análisis Musical II y Dibujo Artístico II.

A las 15 horas tendrán lugar las pruebas de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Ciencias Generales y, por último, Artes Escénicas II. A las 17.30 horas serán los exámenes de Alemán y de Francés.

Las pruebas concluirán el jueves, 4 de junio, con los exámenes de las materias específicas, que comenzarán a las 8.30 horas con Física, Diseño, y Geografía e Historia de la Música y de la Danza. A las 11, las materias objeto de examen serán Biología, Historia del Arte, Dibujo Técnico II y Fundamentos Artísticos. A las 15 horas, tendrán lugar las siguientes pruebas: Química; Técnicas de Expresión Gráfica; Plástica; Empresa; Diseño de Modelos de Negocio; Coro y Técnica Vocal II.

Por último, a las 17.30 horas se realizarán los exámenes de Geología y Ciencias Ambientales; Movimientos Culturales y Artísticos; Griego II; Tecnología e Ingeniería II; Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II y Literatura Dramática.