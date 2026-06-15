Un total de 4.828 menores en Navarra han accedido a las ayudas del Ministerio para financiar la compra de gafas y lentes

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan Veo ha beneficiado, hasta el pasado 2 de junio, a 4.828 menores en Navarra, 325.661 en el conjunto de España, según se desprende del balance realizado por el Ministerio de Sanidad cuando se cumplen seis meses de su puesta en marcha.

El Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100 euros por persona beneficiaria, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive.

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha registrado una "acogida creciente", alcanzando su pico de actividad en febrero y marzo, con más de 70.000 menores atendidos en cada uno de esos meses.

Ante esta "elevada demanda", el Ministerio de Sanidad ha reforzado la dotación del programa con una ampliación de 23,4 millones de euros, elevando hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan Veo en 2026.

Este incremento "permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027".

Respecto al perfil de las personas beneficiarias durante estos primeros seis meses de funcionamiento, el informe destaca que el principal grupo de edad atendido es el de adolescentes entre 12 y 16 años, que representan más de la mitad de las ayudas concedidas, seguidos por el grupo de 6 a 11 años (40%) y los menores de 5 años (5%). En cuanto al género, el 56,5% de las personas beneficiarias fueron niñas, frente al 43,5% de niños.

Uno de los "factores clave" del éxito del Plan Veo ha sido la "elevada participación" del sector óptico. A finales de mayo de 2026, 7.718 establecimientos se habían adherido a la iniciativa, el 73,3% del total nacional. De ellos, 89 se encuentra en la Comunidad foral.

A través de esta red, las familias han podido acceder a las ayudas "en condiciones de proximidad en todo el territorio", con la implicación de 13.487 profesionales.

En cuanto a los sistemas de ayuda visual adquiridos desde la puesta en marcha del plan en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85% de los casos, mientras que el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto (lentillas).

En lo que respecta a la salud visual de los menores, los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso al plan son astigmatismo, presente en el 74% de los casos; miopía, identificada en el 54% de los beneficiarios; hipermetropía, detectada en el 42%.

Para acceder al programa es necesaria la indicación de un profesional sanitario. En el 75% de las ocasiones, esta indicación ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

Coincidiendo con este balance, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan Veo bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública', con el objetivo de "acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional".