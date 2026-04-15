Un total de 488 trabajos se han presentado al concurso del cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2026

Últimos días para presentar candidaturas al concurso del cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2026 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 488 trabajos aspiran a convertirse en el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín de 2026. El concurso de carteles habilitado por el Ayuntamiento de Pamplona cerró este martes el plazo para presentar propuestas. El balance final arroja 488 trabajos, una cifra muy similar al año pasado, cuando se recibieron 490. Por procedencia, 291 propuestas han sido presentadas por personas de Navarra, lo que representa el 59,6% del total. Además, hay ocho trabajos presentados desde el extranjero. En concreto, se trata de tres carteles provenientes de Estados Unidos, a los que se suman uno de Canadá, otro de Francia, uno más de Reino Unido, otro de Ecuador y uno de Andorra.

Sin duda la participación navarra es la más numerosa. Y, dentro de la Comunidad foral, Pamplona es la ciudad con mayor número de obras. Así, de los 291 trabajos navarros, 160 proceden de la capital (el 55% de los trabajos navarros). Los provenientes de otras comunidades autónomas ascienden a 189. Madrid y País Vasco con las que mayor representación tienen. En concreto, se han recibido 40 trabajos de Madrid y 37 del País Vasco (17 de Gipuzkoa, 15 de Bizkaia y 5 de Álava).

A ellos se suman 23 de la Comunidad Valenciana (11 de Valencia, 6 de Alicante y 6 de Castellón), 18 de Cataluña (16 de Barcelona y 2 de Girona), 17 de Castilla y León (7 de Burgos, 3 de Soria y 3 de León, entre otros), 16 de Andalucía (5 de Sevilla, 3 de Cádiz, 3 de Málaga y 2 de Almería, entre otros), 15 de Aragón (11 de Zaragoza y 3 de Huesca, entre otros), 6 de Castilla La Mancha, 4 de Galicia y 3 de La Rioja. Además, ha habido presencia de otras provincias, aunque con una participación más minoritaria como, por ejemplo, dos de Cantabria, otras dos de Baleares, entre otras.

Por franjas de edad, son mayoritarias las obras presentadas por personas de entre 30 y 49 años, con 193 trabajos realizados. No obstante, también es considerable el número de carteles realizados por personas de más de 50 años (168). En menor medida, también ha participado gente más joven. Así, hay 18 carteles realizados por menores de 18 años. La autoría otros 109 carteles corresponde a personas de entre 19 y 29 años.

Por género, son mayoritarios los autores masculinos, si bien la diferencia con respecto a las mujeres se va acortando, representando un 57,3% ellos frente al 41,8% ellas.

Desde que se guardan estadísticas, 2024 ha sido el año con mayor participación, con 635 carteles recibidos, según ha informado el Ayuntamiento.

De entre los 488 carteles recibidos, un jurado elegirá diez finalistas, que serán sometidos a votación popular para elegir el cartel anunciador. Las bases indican que la autoría del cartel no podrá hacerse pública en ningún caso antes de la resolución definitiva del concurso. En caso de incumplimiento, se procederá a la exclusión automática de la obra, más la imposibilidad de presentarse al concurso durante un período de 3 años. El cartel seleccionado recibirá un premio de 5.000 euros. Los nueve restantes recibirán un accésit de 500 euros.