Un total de 66 establecimientos participarán en la 26 Semana del Pincho de Navarra, que será del 13 al 22 de marzo

Presentación de la Semana del Pincho.

PAMPLONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha presentado este martes la 26 Semana del Pincho de Navarra, que se celebrará del 13 al 22 de marzo. Durante diez días, bares y restaurantes ofrecerán sus propuestas en formato pincho, pequeñas creaciones culinarias en las que la técnica, el producto y la creatividad se combinan para sorprender al público.

En esta 26 edición se han inscrito 66 establecimientos, lo que supone un 14% más de participación respecto al año anterior. Aunque la mayor parte de los participantes se encuentran en Pamplona, también se suman establecimientos de distintas localidades navarras como Ayegui, Azagra, Burlada, Corella, Mutilva, Olite, Tafalla, Villamayor de Monjardín y Viana.

El precio del pincho será fijado por cada establecimiento y estará comprendido entre 2,50 y 3,50 euros. Además, un 33% de los bares ofrecerán un pincho apto para personas con celiaquía. El programa de esta edición combina degustación gastronómica en los establecimientos participantes con actividades abiertas al público, experiencias culturales y herramientas digitales que permitirán seguir el evento y participar activamente en la elección de los mejores pinchos.

Este evento se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona - visitpamplonairuña.com - y subvencionado por el Gobierno de Navarra, "reforzando el valor de la Semana del Pincho de Navarra como uno de los eventos gastronómicos y turísticos de referencia en la comunidad".

Como parte de esta edición, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra ha presentado también un libro homenaje que recoge la historia de la Semana del Pincho de Navarra a lo largo de sus 25 años de trayectoria. La publicación podrá descargarse gratuitamente en formato digital y ha sido diseñada con criterios de accesibilidad universal.

Además, gracias a la colaboración de la ONCE, se han editado dos ejemplares en braille, que permitirán que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar también de la lectura de esta publicación. Estos ejemplares estarán disponibles en la sede de ONCE en Pamplona y en la Oficina de Turismo de Pamplona.

SEMIFINAL Y FINAL DEL CONCURSO

Las fases clasificatorias de la Semana del Pincho de Navarra se celebrarán en dos jornadas. La semifinal tendrá lugar el 24 de marzo en la Cooperativa de Hostelería de Navarra, en horario de 10 a 13 y de 16 a 20 horas. La final se celebrará el 25 de marzo en Baluarte, entre las 17 y las 19.30 horas.