Un total de 85 proyectos europeos POCTEFA con participación navarra se darán cita en Baluarte el 16 de noviembre

Cartel de la jornada - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 proyectos europeos POCTEFA con participación navarra se darán cita en Baluarte en noviembre en el evento final NAVARREFA 2021-2027, organizado por el Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra.

La jornada de exposición y presentación de proyectos navarros POCTEFA 2021-2027 ofrece a las entidades beneficiarias la posibilidad de capitalizar los resultados obtenidos en los proyectos de cooperación transfronteriza del espacio POCTEFA (España-Francia-Andorra) y tendrá lugar el lunes 16 de noviembre a partir de las 8.30 horas en Baluarte.

Simultáneamente a la feria se celebrará una jornada 'NAVARREFA 2021-2027: Cooperación sin fronteras para un futuro compartido', que incluye presentaciones y mesas de diálogo con la participación de la Comisión Europea y representantes de los siete territorios que componen el espacio POCTEFA en las que se debatirá sobre el programa POCTEFA en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que actualmente se encuentra en negociación, la cooperación transfronteriza en los Pirineos, así como casos de éxito desde Navarra consiguiendo fondos europeos en cooperación transfronteriza.

Antes de finalizar la jornada, se ha organizado una dinámica de presentación de proyectos estilo pitching (presentación breve y directa), 'MI POCTEFA EN 1 MINUTO'.

El evento, además de contar con las entidades beneficiarias POCTEFA, está abierto a todo el público interesado y es gratuito al ser organizado por la Dirección General de Acción Exterior.

En la página web https://poctefa.navarra.es/es/eventos puede consultarse el programa completo, así como realizar las inscripciones antes del 13 de noviembre.