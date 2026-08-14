Una trabajadora sufre la amputación de parte de la falange de un dedo de la mano en una empresa de Lodosa

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una trabajadora de 30 años ha resultado herida este viernes por la mañana en una empresa de alimentación de Lodosa, al sufrir un corte con una máquina.

Según han informado desde los servicios de emergencias, la mujer ha sido trasladada Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir la amputación de parte de la falange de un dedo de la mano. Su pronóstico es reservado.

El aviso del accidente laboral se ha recibido a las 12.12 horas, y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y Guardia Civil.