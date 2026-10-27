Trabajadores de Navarrabiomed inician paros con el fin de exigir la aplicación de su convenio colectivo. - LAB

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet han llevado a cabo este martes una jornada de paro para reclamar la aplicación de su primer convenio colectivo, cuyo contenido está consensuado con la dirección de la fundación, pero "sigue pendiente de aplicación por falta de garantías presupuestarias", según ha explicado el sindicato LAB.

Se trata del primero de una serie de paros convocados por la comisión de personal de Navarrabiomed. Los trabajadores se han concentrado frente a su lugar de trabajo y frente al centro de consultas Príncipe de Viana.

La plantilla reivindica la equiparación salarial con las categorías profesionales equivalentes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, "de acuerdo con la legislación estatal en materia de investigación biomédica, que establece la equiparación de las condiciones retributivas del personal de las fundaciones públicas de investigación biomédica incluidas en su ámbito de aplicación con las del personal del servicio de salud correspondiente".

LAB ha afirmado que, "pese al apoyo expresado por el Departamento de Salud y distintos grupos políticos a la investigación pública y a la necesidad de avanzar en esta equiparación, el anteproyecto de los Presupuestos de Navarra no garantiza la financiación necesaria para hacer efectivo el convenio".

El sindicato ha añadido que Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet "desarrolla una labor esencial para la sanidad pública navarra, contribuyendo a prevenir enfermedades, mejorar los diagnósticos y desarrollar tratamientos más eficaces". "Para mantener y fortalecer esta actividad, es imprescindible contar con equipos estables y condiciones laborales dignas que permitan atraer y retener profesionales cualificados", ha asegurado.

La plantilla ha reclamado al Gobierno de Navarra y al Departamento de Salud "voluntad política, financiación y compromisos concretos para hacer efectivo el convenio y garantizar el reconocimiento laboral y retributivo que corresponde a quienes trabajan en la investigación biomédica pública". "La reivindicación no es solo laboral. Garantizar condiciones dignas y una retribución adecuada es también apostar por el futuro de la investigación biomédica pública en Navarra y por la calidad de su sistema sanitario. Defender nuestras condiciones laborales es defender la investigación pública y defender la investigación pública es defender la salud de todas y todos", ha señalado.