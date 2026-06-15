Trabajadores de Navarrabiomed piden garantías presupuestarias para su convenio colectivo

Trabajadores de Navarrabiomed se concentran para pedir garantías presupuestarias para su convenio colectivo. - LAB

PAMPLONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet se han concentrado este lunes en Pamplona para reclamar que "los acuerdos pactados en la negociación del convenio colectivo cuenten con respaldo presupuestario que permita su materialización".

La concentración ha tenido lugar tras un proceso de negociación de un convenio propio de empresa, "impulsado con el objetivo de dotar a la plantilla de un marco laboral adaptado a la realidad de la investigación sanitaria pública", según el comité de empresa.

La representación sindical ha explicado que "el texto ya ha sido consensuado con la dirección y cuenta con una valoración positiva por parte del Departamento de Salud, aunque su aplicación continúa pendiente".

Por este motivo, la representación de los trabajadores considera "imprescindible" que el acuerdo quede reflejado en los presupuestos que se negociarán en septiembre, al entender que "será entonces cuando pueda comprobarse si existe una voluntad real y efectiva de llevar adelante este acuerdo tan necesario para la plantilla".

Asimismo, el comité de empresa ha solicitado una reunión con el Departamento de Salud para "conocer de primera mano sus intenciones y las medidas que prevé adoptar para garantizar la aplicación del convenio".

La representación de la plantilla ha sostenido que este acuerdo "supondría un reconocimiento al personal de la investigación sanitaria pública en Navarra, un ámbito históricamente afectado por la precariedad y la inestabilidad laboral". En su opinión, permitiría "establecer un marco regulador estable y adaptado a las características del sector".

El comité ha destacado además el papel de las fundaciones de investigación biomédica en el sistema sanitario, "impulsando ensayos clínicos en humanos, promoviendo proyectos de investigación básica, traslacional y clínica, y favoreciendo la transferencia del conocimiento generado hacia la práctica asistencial".

Según los representantes de los trabajadores, "la entrada en vigor del convenio contribuiría también a reforzar la capacidad del sistema público para atraer y retener talento investigador y favorecería la consolidación de un sector estratégico para el futuro de la sanidad navarra". El comité ha advertido de que, "si no se concretan los compromisos necesarios para su aplicación inmediata", continuará con las movilizaciones y acciones reivindicativas que considere "oportunas" hasta lograr que sus demandas sean atendidas.