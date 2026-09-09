Trabajadores de Tesicnor se movilizan para "romper el bloqueo" en la negociación de mejoras laborales

Concentración de trabajadores de Tesicnor. - ELA

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Tesicnor se han concentrado este miércoles frente a las instalaciones de la empresa en Noáin para "romper el bloqueo" en la negociación de mejoras laborales.

Las principales reivindicaciones son incrementos salariales conforme al IPC durante todos los años de vigencia del acuerdo y que estas subidas salariales no puedan ser absorbidas ni compensadas, según ha explicado en una nota el sindicato ELA, que ostenta los cinco delegados del comité de empresa.

Tesicnor es una empresa dedicada a la seguridad industrial, la formación en prevención, la seguridad y salud en obras de construcción y los proyectos industriales, en la que trabajan alrededor de 90 personas.

Según ha explicado ELA, "el comité de empresa lleva intentando alcanzar un acuerdo para mejorar las condiciones laborales desde junio de 2025, momento en el que comenzaron las negociaciones con la empresa". "Hasta el momento, todas las propuestas presentadas por el comité han sido rechazadas", ha criticado.

La organización sindical ha señalado que en Tesicnor se aplica como referencia el convenio estatal de ingenierías. "Este convenio permite aplicar la absorción y compensación, es decir, incrementar el salario base, pero compensar esa subida reduciendo otros conceptos salariales, como el complemento personal. En la práctica, esto puede llegar a neutralizar el incremento salarial", ha indicado.

Según ELA, "los trabajadores y trabajadoras se han cansado de esta situación y reclaman que las subidas salariales se apliquen sobre todos los conceptos de la nómina y que no puedan ser absorbidas ni compensadas". "Además, se solicita una reducción de jornada de 16 horas anuales, un permiso de 24 horas no recuperables para poder acudir al médico y que la empresa no pueda aplicar modificaciones sustanciales sobre los complementos salariales", ha añadido.

El martes se celebró una asamblea en la que se tomó la decisión de poner en marcha los "cafés conjuntos", en los que los trabajadores han utilizado su tiempo de descanso para coincidir en la puerta de la empresa.