El tradicional 'Pobre de Mí' pone fin a los Sanfermines de 2026, marcados por las altas temperaturas

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este martes a medianoche en la plaza Consistorial de Pamplona para despedir, con el tradicional 'Pobre de mí', los Sanfermines de 2026, que han estado marcados por unas temperaturas extremas.

En concreto, este 7 de julio la estación de Pamplona-aeropuerto alcanzó los 41,4 °C, según Aemet, convirtiéndose en el día de San Fermín más cálido de la serie, al superar los 40,8 °C de 1982.

El mismo balcón de la Casa Consistorial desde el que los representantes de la subdirección de Urgencias de Navarra lanzaron el pasado 6 de julio el cohete anunciador de las fiestas, ha acogido, en esta ocasión, a las personas representantes de las candidaturas finalistas para el lanzamiento del chupinazo que no resultaron seleccionadas.

En concreto, han sido Kenia Cordero Rus, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, y Pablo Ganuza Nuñez, de la Coral Santiago de la Txantrea, la segunda y tercera entidad más votadas, las personas encargadas de repetir la tradicional fórmula que ha puesto fin a las fiestas de 2026.

Ambos han salido al balcón a las doce de la noche para anunciar el final de las fiestas exclamando "Pamplonesas, pamploneses, han terminado los Sanfermines de 2026. Viva los Sanfermines de 2027", en euskera y castellano. Las miles de personas congregadas en la plaza Consistorial se han desanudado del cuello el pañuelo rojo, lo han elevado por encima de sus cabezas y han comenzado a entonar el 'Pobre de Mí'.

También han seguido el Pobre de Mí desde el interior de la Casa Consistorial miembros de la Corporación municipal, los lanzadores del chupinazo el pasado 6 de julio, y representantes del resto de las candidaturas que no fueron seleccionadas para lanzar el cohete.

Las miles de personas reunidas en la Plaza Consistorial, con sus velas en la mano, han entonado los cánticos habituales de 'Pobre de Mí, Pobre de Mí, que se han acabado las fiestas de San Fermín' y de '1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo', con sus pañuelos en alto. Una traca desde la plaza de los Burgos ha puesto punto y final de las fiestas.

El Pobre de Mí es el último acto de los Sanfermines y pone fin a las 204 horas de fiesta ininterrumpida que comenzaron el pasado 6 de julio, a las doce del mediodía, con el lanzamiento del Chupinazo, que corrió a cargo de Jean Louis Fernández, médico y responsable de la subdirección de Urgencias, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de UVI Móvil de Tafalla.

Miles de pamploneses y visitantes ataviados de blanco y rojo han llenado las calles de la capital navarra, con más de 516 actividades preparadas por el Ayuntamiento de Pamplona. Del 6 al 14 de julio, la propuesta ha incluido los tradicionales encierros, conciertos, espacios para jóvenes y familias, animación de calle, fuegos artificiales, música en todas sus modalidades y espacios alternativos.

Los ocho encierros de este año se han saldado con 57 traslados al Hospital Universitario de Navarra, frente a los 41 del año pasado. De los 57 traslados al HUN, 5 han sido por heridas de asta de toro, el mismo número que el pasado año.