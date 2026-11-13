El tramo entre la Avenida del Ejército y la calle Padre Moret se cortará al tráfico durante dos semanas

Archivo - Avenida del Ejército de Pamplona. - GORKA-BEUNZA - Archivo

PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reordenación y renaturalización de la avenida de Pío XII afectarán al tráfico rodado desde este lunes, día 16, hasta el viernes 27 de noviembre, ambos incluidos, en el tramo comprendido entre la avenida del Ejército y la calle Padre Moret, en sentido entrada al Casco Antiguo. Este carril permanecerá cerrado, lo que afecta a la circulación y accesos a dotaciones de la zona. El carril en sentido salida del centro de la ciudad se mantiene sin cortes.

Durante dos semanas, en la confluencia de la avenida Pío XII con la avenida del Ejército, no se podrá continuar recto en dirección al Casco Viejo y el todo el tráfico, incluido el transporte urbano, se desviará por la avenida del Ejército. Tampoco se podrá acceder hacia el Casco Antiguo desde Juan XXIII, ya que el carril hacia la izquierda en la intersección con la avenida del Ejército permanecerá cerrado.

Si se circula desde la plaza de la Paz, el carril de giro a la derecha hacia el Casco Viejo, en su confluencia con Pío XII, permanecerá cerrado, con la excepción del acceso al aparcamiento subterráneo del Edificio Singular: las personas usuarias de ese parking tendrán habilitado el acceso y la salida, en exclusiva, a través de la avenida del Ejército, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Las obras obligan a modificar el recorrido de varias líneas del transporte urbano comarcal (TUC). Las líneas diurnas y nocturnas que cubren esa zona se desviarán por la avenida del Ejército y utilizarán la parada frente al cuerpo de guardia de la Ciudadela como alternativa. Después, a partir de la plaza de la Paz, las líneas retomarán sus recorridos y paradas habituales. Los contenedores de recogida de residuos se reubican frente a número 29 de la calle Navas de Tolosa, según se ha establecido con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

Desde el Servicio de Movilidad se insta a las personas conductoras a seguir en todo momento las instrucciones e indicaciones del personal de la empresa adjudicataria, Construcciones Hermanos Lacunza S.L, con el objeto de garantizar la seguridad vial y de la propia obra.

En este tramo inicial de la avenida se crearán jardines de lluvia en ambos sentidos de la circulación y se convertirá el carril bici unidireccional en bidireccional, con la ampliación de la acera junto al Edificio Singular y el avance de los pasos peatonales.