La transformación del antiguo edificio de Telefónica en San Juan acogerá un civivox y 56 viviendas libres y protegidas

Archivo - Antiguo edificio de Telefónica en el barrio de San Juan. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes, de forma inicial, el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del antiguo edificio de Telefónica en el barrio de San Juan para transformar las condiciones urbanísticas de la parcela y que pueda acoger un nuevo inmueble de planta baja más 15 alturas, que integre un civivox y que genere 56 viviendas libres y protegidas. A partir de la publicación de este acuerdo en el BON, se abre un plazo de un mes de exposición pública del PEAU en el que se podrán presentar alegaciones.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha explicado en rueda de prensa los detalles de un PEAU que incrementa las dotaciones de la ciudad con un nuevo civivox de más de 1.500 m2 que abarcará tres plantas del edificio y que aumenta también el parque residencial con nuevas viviendas en un barrio ya consolidado. El PEAU incluye la reurbanización de la travesía Monasterio de Belate para adecuar el espacio peatonal anexo al edificio.

El Ayuntamiento de Pamplona y la empresa propietaria del antiguo edificio de Telefónica en San Juan, Gaiaz 38 Taldea SL, firmaron el año pasado un convenio que recogía el compromiso de presentar un PEAU en el que se regulase el incremento de la edificabilidad del solar, además de la cesión de un espacio para acoger ese nuevo civivox. Su tramitación ha incluido un proceso participativo que se desarrolló a principios de año y en el que se presentaron varias alternativas para la parcela. Este próximo miércoles, 17 de junio, a las 18 horas en Civican, tendrá lugar una sesión de devolución dentro de ese proceso participativo abierta a la ciudadanía.

Según ha informado el Ayuntamiento, el incremento de altura, necesaria para poder obtener un civivox, es compatible con el perfil urbano del barrio, que cuenta con numerosos edificios entre las 12 y las 18 alturas. La ubicación es también estratégica pues en la parcela confluyen dos ejes comerciales de San Juan como son la calle Martín Azpilcueta y la avenida de Bayona. El nuevo edificio, con el civivox y las viviendas, generará atracción y actividad potenciando el comercio y los servicios de la zona sin competir con ellos, ha opinado el Consistorio.

SALÓN DE ACTOS PARA 180 PERSONAS

Las tres primeras alturas del edificio se dedicarán a un nuevo civivox, que dotará al barrio de San Juan de un centro municipal para realizar actividades. Se prevé que ese civivox cuente con un salón de actos de unos 300 m2 con doble altura, cabina de proyecciones y capacidad para 182 personas. Se sumarán diferentes salas polivalentes que podrán acoger un gimnasio, sala de lectura y espacio para otras actividades. El edificio incluye una previsión de varias plantas subterráneas para aparcamiento vecinal. Al aparcamiento se accederá por la parte de atrás, mientras que al civivox se entrará por el espacio peatonal, sin que interfiera el tráfico rodado con las personas que vayan al edificio.

En cuanto a las viviendas previstas, el PEAU recoge la construcción de 56, repartidas en 40 viviendas libres y 16 viviendas protegidas. Las protegidas se ubicarán entre la tercera y la sexta plana y las de libre, entre la séptima y la decimosexta. La posición en esquina del edificio lo convertirá en un elemento reconocible y representativo de la trama urbana de San Juan.

ESTUDIO DE SOLEAMIENTO CON POCAS AFECCIONES SIGNIFICATIVAS

El Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo un estudio de soleamiento para determinar las afecciones que pudiera generar la construcción de más alturas en el edificio de la avenida de Bayona 38. Se han analizado las mermas medias de soleamiento en los dos meses más desfavorables del año, es decir, en diciembre y en junio. En el proceso participativo realizado a principios de año, se presentaron cuatro propuestas de trabajo para transformar el inmueble. En dos de ellas se preveía un incremento de alturas respecto a la actual edificación y en otros dos se mantenía un tamaño similar.

El estudio, ha indicado, concluye que en la mayoría de las fachadas no hay merma o es muy reducida sin llegar a una hora completa de afección. El incremento de altura, de baja más 13 a baja más 16, tampoco supone un cambio significativo en la afección. Las afecciones más destacadas se dan en el patio del edificio de la avenida de Bayona 36, con una merma de sol de dos horas en diciembre y en junio aproximadamente, que se pueden mejorar reduciendo la merma en una hora con un retranqueo en la fachada, condición que se ha incorporado en el PEAU. En verano aparecen más casos de sombreamiento que en invierno, lo cual tiene menor afección o incluso mejora el confort térmico.