Transportes Madorrán ha tenido un 60% de crecimiento en los últimos cinco años

El consejero Irujo en el centro junto al equipo directivo de la empresa y el director general, Iñigo Arruti. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado recientemente las instalaciones de Madorrán Logística & Transporte en Tudela, donde ha podido conocer la evolución de esta empresa familiar navarra desde sus orígenes en 1974 hasta su actual posición como operador logístico especializado en transporte, almacenaje y gestión integral de mercancías, así como su apuesta por la digitalización, la logística especializada y las nuevas tecnologías de transporte.

Durante la reunión de trabajo, los representantes de la compañía presentaron la trayectoria de la empresa, mostrando su evolución a lo largo de más de cinco décadas de actividad y las inversiones realizadas para ampliar su capacidad logística y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. La empresa cuenta actualmente con instalaciones logísticas en Tudela, Cintruénigo, Logroño y Andosilla, así como una amplia experiencia en transporte nacional e internacional, almacenamiento de mercancía general y mercancías peligrosas. Destaca un crecimiento del 60% en su cifra de negocio en estos 5 últimos años.

En el encuentro se abordó también la situación actual del sector del transporte y la logística, poniendo especial atención en la creciente dificultad para encontrar conductores profesionales, una problemática que afecta a todo el sector y que se ha intensificado durante los últimos años. Asimismo, se analizaron los retos derivados de la transición tecnológica y energética, destacando el papel que pueden desempeñar en el futuro próximo soluciones como el camión eléctrico y el desarrollo del vehículo autónomo para garantizar la competitividad y sostenibilidad de la actividad logística y, lo más importante, la conciliación del conductor de camión.

En este sentido, el consejero Irujo enfatizó que el sector del transporte y la logística "se encuentra en un momento decisivo marcado por la doble transición digital y ecológica". Destacó que "la innovación tecnológica, la digitalización de los procesos y la incorporación progresiva de nuevas soluciones de movilidad sostenible serán fundamentales para mantener la competitividad de las empresas navarras, al tiempo que contribuyen a mejorar las condiciones de trabajo y la conciliación de las personas profesionales del sector".

Tras la reunión, la delegación realizó una visita a las instalaciones de la empresa. El recorrido comenzó en la zona de oficinas, donde se encuentran los diferentes departamentos de gestión y coordinación de la actividad. Posteriormente visitaron los almacenes destinados a mercancía general y donde además desarrolla la actividad de distribución de mercancía paletizada a través de Palletways, red a la que pertenecen desde hace 25 años siendo delegados en Navarra y Rioja.

También se visitaron las instalaciones específicas para almacenamiento de mercancías peligrosas (APQ), áreas en las que la compañía cuenta con una amplia experiencia y especialización. Además, vieron el almacenaje de baterías eléctricas que Madorrán presta para uno de sus clientes industriales, así como los procesos logísticos asociados a esta actividad.

La jornada concluyó con una demostración de un vehículo de última generación utilizado por la compañía. Durante la misma, se explicó el funcionamiento de las herramientas digitales embarcadas, entre ellas los sistemas de navegación y planificación mediante tablet, el control de consumos, la gestión documental digital y los sistemas de comunicación permanente con la base operativa.

Además del consejero, en la visita participó, por parte del Gobierno de Navarra, el director general de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti. Por parte de Madorrán, asistieron Pedro Madorrán, director de la compañía; Mayra Madorrán, directora financiera; y Alfonso Fernández, director adjunto.

LA EMPRESA

Fundada en 1974 en Tudela, Madorrán ha evolucionado desde una pequeña empresa familiar que nació como una agencia de transporte hasta convertirse hoy en un operador logístico integral de referencia, especializado en transporte nacional e internacional, almacenaje, logística industrial y gestión de mercancías peligrosas. A lo largo de sus 52 años de trayectoria, la compañía ha mantenido una estrategia de crecimiento sostenido basada en la reinversión continua, la incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación permanente a las necesidades de sus clientes.

Desde 2021, la compañía está dirigida por la segunda generación de la familia, tras el relevo empresarial llevado a cabo por su fundador Andrés Madorrán. Pedro Madorrán y Mayra Madorrán asumieron entonces la dirección de la empresa, garantizando la continuidad del proyecto empresarial y reforzando su apuesta por la profesionalización, la innovación y el crecimiento sostenible.

Este proceso de crecimiento, ha informado el Ejecutivo, ha permitido ampliar progresivamente su capacidad operativa mediante el desarrollo de nuevas instalaciones logísticas en Navarra y La Rioja, consolidando una estructura empresarial que actualmente genera empleo estable y aporta valor añadido a sectores estratégicos como la automoción, la alimentación, la industria química, la construcción y la economía circular. Con una clara vocación de futuro, Madorrán continúa apostando por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como elementos clave para seguir contribuyendo al desarrollo económico e industrial de Navarra, ha añadido.

AYUDAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

El Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa subvenciones correspondientes a distintas convocatorias de ayudas, como las destinadas al impulso de la inversión de pymes industriales, el autoconsumo y el almacenamiento con fuentes de energía renovable o las ayudas a las empresas navarras para compensar el incremento de los costes energéticos durante el año 2022. En total, la cuantía recibida se sitúa en 426.868 euros.