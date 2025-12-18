Transportes somete a información pública el estudio del primer tramo de la conexión entre Navarra y la Y Vasca

Mapa con las dos alternativas para la conexión de Navarra con la Y Vasca. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

PAMPLONA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible somete a información pública el 'Estudio Informativo del Proyecto de Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo. Tramo: Pamplona-Alsasua' que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo del estudio es analizar las alternativas de trazado del primer tramo Pamplona-Alsasua del corredor entre Pamplona y la Y Vasca cuyas alternativas tendrán que ser compatibles con el siguiente tramo desde Alsasua hasta conectar con la Y Vasca, "independientemente de que el punto de conexión sea Ezkio o Vitoria".

"De este modo, se podrá plantear una ejecución por fases que permita adelantar la mejora de los tiempos de viaje que ofrece el primer tramo sin condicionar el desarrollo del segundo tramo", explican en una nota de prensa desde el Ministerio.

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Las dos alternativas que se plantean en el Estudio Informativo discurren a través de la Comunidad Foral de Navarra, atravesando a su paso los términos municipales de Olazagutía, Alsasua, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku, Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakuntza, Arruazu, Uharte Arakil, Irañeta, Arakil e Iza.

Dichas alternativas, denominadas Norte y Sur ,que comparten en su inicio un tramo de unos 13 kilómetros de longitud, que da continuidad al trazado recogido en el 'Estudio Informativo de la Red Ferroviaria de la comarca de Pamplona', actualmente se encuentra en fase de evaluación ambiental.

A continuación, se encuentra un tramo de unos 20 kilómetros de longitud en el que el trazado de las dos alternativas se separa. En el mismo, la Alternativa Norte se define adosada al ferrocarril existente, Alsasua-Castejón de Ebro, a diferencia de la Alternativa Sur que presenta un trazado independiente para el que se habilita un nuevo corredor próximo a la autovía A-10.

El trazado de la Alternativa Norte, a su paso por el término municipal de Uharte Arakil, abandona el corredor de la línea existente y discurre en variante, debido a que dicho corredor carece de la anchura necesaria para alojar las dos vías de línea de Alta Velocidad. Aprovechando este trazado en variante se repone el actual apeadero de viajeros.

Tras el citado tramo de 20 kilómetros, ambas alternativas confluyen en un último tramo de unos 7 kilómetros hasta conectar con la línea Madrid Chamartín-Clara Campoamor-Irun-Frontera Francesa en el término municipal de Olazagutía.

El estudio contempla que en una primera fase hasta que estén construidos los tramos contemplados para la conexión con la Y Vasca podrían ser diseñados en ancho ibérico migrando posteriormente, en su imagen final, a ancho estándar UIC.

Si bien la Ley del sector Ferroviario establece un plazo de 30 días hábiles para el proceso de información pública y de un mes para el trámite de audiencia a las administraciones, al coincidir parte del plazo con el periodo navideño, ambos plazos se amplían de oficio el máximo legal, por lo que el correspondiente al trámite de información pública será de 45 días hábiles y el del trámite de audiencia a las administraciones será de 47 días naturales.

"ACTUACIÓN ESTRATÉGICA"

La infraestructura definida en el Estudio Informativo se concibe como una "actuación estratégica" para la competitividad e interoperabilidad del transporte ferroviario en el eje noreste del país, que permitirá avanzar en una conexión de Alta Velocidad con Francia, "promoviendo, al mismo tiempo, el desarrollo de zonas industriales e infraestructuras logísticas que, en el ámbito del transporte de mercancías, experimentarán un importante crecimiento, impulsado además por la presencia de seis puertos de interés general, tales como Valencia, Sagunto, Castellón, Bilbao, Pasaia y Santander".

Asimismo, subraya el Ministerio, responde al objetivo de "fomentar un modelo de movilidad más sostenible, reduciendo la congestión viaria y las emisiones asociadas al transporte de mercancías por carretera, y de reforzar la vertebración territorial".