Trasladadas dos personas por inhalación de humo tras un incendio en una empresa de Berrioplano, ya extinguido

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 42 y 39 años, han sido trasladados esta pasada noche al Hospital Universitario de Navarra por inhalación de humo tras un incendio declarado en una empresa de gestión de residuos industriales en Berrioplano que ha sido extinguido.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del incendio fue recibido a las 22.13 horas y se dio por extinguido a las 00.26 horas. El pronóstico de las dos personas afectadas por inhalación de humo es reservado.

La planta fue evacuada, y el personal de la empresa inició las labores de extinción del fuego. Los bomberos finalizaron la extinción, ventilaron y comprobaron la atmósfera. Hasta el lugar fueron movilizados bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral.