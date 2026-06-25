Trasladado el conductor de una cosechadora que al volcar en Lerín ha originado un incendio agrícola

Imagen del suceso en Lerín. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una cosechadora que ha volcado este jueves en el término de Sasillo, en Lerín, ha originado un incendio de vegetación agrícola. El conductor de la maquinaria ha sido trasladado a un centro de salud para su valoración, según han informado desde Policía Foral.

El suceso ha tenido lugar a las 11.12 horas. El Servicio de Bomberos se ha encargado de las labores de extinción y Guarderío de Medio Ambiente (MMAA) se ha hecho cargo de las labores relativas al incendio.

El operario de la cosechadora ha sido trasladado a un centro sanitario para valoración tras volcar el vehículo. Patrullas de la Policía Foral han acudido al lugar para realizar las diligencias por el accidente y prestar apoyo a los servicios de emergencia.