Trasladado al hospital un ciclista de 18 años tras ser atropellado por un coche en Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona, en las inmediaciones del Palacio de Justicia, a 21 de abril de 2021, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 18 años ha sido atropellado este viernes por un coche en la ciudad de Pamplona. El suceso ha ocurrido a las 21.53 horas en la rotonda Cuatrovientos de la Avenida de Guipúzcoa.

El joven, que ha sufrido varias contusiones, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra con pronóstico reservado, según ha informado Emergencias de Navarra a Europa Press. La Policía Municipal se ha movilizado hasta el punto del atropello.